Подтверждено, что вирус ковида, скорее всего, возник в лаборатории

Подтверждено, что вирус ковида, скорее всего, возник в лабораторииЭто недавно выяснили учёные
Специалисты из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии отмечают, что результаты их исследования не доказывают, что вирус однозначно был произведён в лаборатории. Скорее они показывают, что эту теорию не нужно быстро отвергать.
Учёные обнаружили, что у вируса COVID-19 имеет необычный аспект. Это «место расщепления фурина», которое обеспечивает проникновение вируса в клетки человека. Также рынок морепродуктов, с которого, как считается, распространился этот ковид, находится всего в примерно 13 км от исследовательского центра, который в то время изучал коронавирусы летучих мышей.
Вспышка коронавируса в целом получила 41 балл из 60. При этом если бы итоговое число оказалось меньше 30, то это указывало бы на естественное происхождение вспышки.
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