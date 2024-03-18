Подтверждено, что вирус ковида, скорее всего, возник в лаборатории

Специалисты из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии отмечают, что результаты их исследования не доказывают, что вирус однозначно был произведён в лаборатории. Скорее они показывают, что эту теорию не нужно быстро отвергать.

Учёные обнаружили, что у вируса COVID-19 имеет необычный аспект. Это «место расщепления фурина», которое обеспечивает проникновение вируса в клетки человека. Также рынок морепродуктов, с которого, как считается, распространился этот ковид, находится всего в примерно 13 км от исследовательского центра, который в то время изучал коронавирусы летучих мышей.