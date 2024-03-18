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Фитнес и здоровье
Опубликовано 18 марта 2024, 15:00
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Подтверждено, что вирус ковида, скорее всего, возник в лаборатории

Это недавно выяснили учёные
Все мы слышали разные теории, связанные с коронавирусом. Однако в новом исследовании отмечается, что неестественное происхождение этого вируса более вероятно, чем то, что его переносчиками стали животные.

Специалисты из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии отмечают, что результаты их исследования не доказывают, что вирус однозначно был произведён в лаборатории. Скорее они показывают, что эту теорию не нужно быстро отвергать.

Учёные обнаружили, что у вируса COVID-19 имеет необычный аспект. Это «место расщепления фурина», которое обеспечивает проникновение вируса в клетки человека. Также рынок морепродуктов, с которого, как считается, распространился этот ковид, находится всего в примерно 13 км от исследовательского центра, который в то время изучал коронавирусы летучих мышей.

Подтверждено, что вирус ковида, скорее всего, возник в лаборатории
© Getty

Вспышка коронавируса в целом получила 41 балл из 60. При этом если бы итоговое число оказалось меньше 30, то это указывало бы на естественное происхождение вспышки.

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