Подтверждён выход вторых умных часов Meizu

Ещё у Meizu Watch видна одна кнопка на правой стороне корпуса. Сайт China Telecom также намекает на то, что у часов будет поддержка технологии eSIM.

Ранее ожидалось, что Meizu Watch выйдут в четвёртом квартале 2020 года. Выпуск часов, однако, отложили. Когда ждать релиз, пока неясно. Meizu Watch пророчат аккумулятор ёмкостью 420 мАч и операционную систему Flyme For Watch.