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Сегодня в 15:09
Подтверждён выход вторых умных часов Meizu
Они будут похожи на Apple Watch
Meizu готовит к выходу свои вторые в истории умные часы. Этот факт подтвердил китайский оператор связи.
Meizu Watch засветились на сайте оператора China Telecom. Благодаря этому стал известен внешний вид устройства. Часы дизайном напоминают Apple Watсh — издалека их даже можно спутать.
Ещё у Meizu Watch видна одна кнопка на правой стороне корпуса. Сайт China Telecom также намекает на то, что у часов будет поддержка технологии eSIM.
Ранее ожидалось, что Meizu Watch выйдут в четвёртом квартале 2020 года. Выпуск часов, однако, отложили. Когда ждать релиз, пока неясно. Meizu Watch пророчат аккумулятор ёмкостью 420 мАч и операционную систему Flyme For Watch.