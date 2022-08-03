Подушки каких цветов вредят вашему сну: рассказывает эксперт

Полноценный сон очень важен для нормальной работы и восстановления организма. Так, из-за недостатка сна могут начаться проблемы и с физическим, и с психическим здоровьем. В целом же на качество сна влияют несколько факторов. Среди них - цвет подушек.

Учёные давно выяснили, что цвета всегда определённым образом воздействуют на нашу психику. По мнению эксперта по сну Карен Ю, есть несколько цветов, которые ухудшат ваш сон. Это фиолетовый, красный, ярко-розовый, серый, коричневый. Поэтому лучше всего не покупать подушку одного из этих цветов.

К примеру, фиолетовый цвет тесно связан с творчеством, из-за чего вам может быть тяжело спокойно спать. Подушки красного цвета могут вас сделать вас слишком напряжёнными и тревожными. Ярко-розовый обладает теми же качествами, что и уже упомянутые два цвета. Из-за коричневого цвета вы можете ощущать скуку утром, после пробуждения. Так же уныло выглядит и серый.