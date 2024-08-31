Поедая ДНК: нуклеиновые кислоты в пище показали противораковый эффект

Исследование, опубликованное в журнале PLOS ONE, под руководством доцента Акико Кодзима-Юаса показывает, как соединения, полученные из нуклеиновых кислот, содержащихся в таких продуктах, как рыба и дрожжи, могут влиять на рост раковых клеток.

Исследование показало, что нуклеотиды и нуклеозиды, образующиеся при переваривании этих нуклеиновых кислот, могут подавлять пролиферацию раковых клеток. В лабораторных экспериментах с крысами химическое соединение гуанозин, выделенное из этих нуклеиновых кислот, оказалось особенно эффективным для остановки репликации раковых клеток.

Профессор Коджима-Юаса и ее команда надеются, что эти результаты проложат путь к дальнейшим исследованиям диетических стратегий профилактики рака.

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