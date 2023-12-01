Поэтапный отказ от ископаемого топлива может спасти до 5 миллионов жизней в год

Исследование, проведенное под руководством химика-атмосферолога Йоса Леливельда и Андреа Поццер из Химического института Макса Планка, а также эпидемиолога Энди Хейнса из Лондонской школы гигиены и тропической медицины, показало, что кардиометаболические заболевания, особенно ишемическая болезнь сердца (ответственная за сердечные приступы), составляют 52 % от общего бремени смертности. На инсульт и хроническую обструктивную болезнь легких приходится около 16 %, а остальные причины остаются неопределенными.

Леливельд подчеркивает: «По нашим оценкам, 5,13 миллиона избыточных смертей в год во всем мире связаны с загрязнением атмосферного воздуха в результате использования ископаемого топлива и поэтому потенциально могут быть предотвращены путем постепенного отказа от ископаемого топлива». Это новаторское открытие подчеркивает настоятельную необходимость быстрого перехода на чистые, возобновляемые источники энергии.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.