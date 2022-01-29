Поговорка «держи ноги в тепле» появилась не зря: комментарий врача

Отмечается, что в народе ходит выражение «держи ноги в тепле». Врач подтвердил, что переохлаждение нижних конечностей действительно опасно для здоровья. По его словам, это может привести к воспалительным процессам в суставах. Это, в свою очередь, может вызвать артриты, есть риск деформации суставов.

Кроме того, по словам Уфимцева, длительное переохлаждение ног может негативно отразиться на состоянии сосудов. Могут случиться микротравмы сосудов, изменение внутренней стенки сосудов, что может приводить к появлению бляшек и даже к нарушению кровоснабжения.

Врач посоветовал носить термобелье, носки с обогревом, обувь с обогревом. Если же приходится долго находиться на улице, нужно больше двигаться.