Фитнес и здоровье
Сегодня в 14:20
Показан невыпущенный прототип первых часов Apple
2014 года
Разработчик Джулио Зомпетти показал невыпущенный прототип первых часов Apple. Образец сохранился почти в идеальном состоянии.
Разработчик написал, что это прототип 2014 года. Эти Apple Watch первого поколения имеют другое расположение датчиков для мониторинга частоты сердечных сокращений. У прототипа есть только два отверстия для светодиодов и фотодиодов. В итоге в финальной версии Apple Watch их было четыре. Помимо этого, у опубликованных часов имеется один вырез для динамика.
Джулио Зомпетти уже не раз делился любопытными фотографиями прототипов устройств Apple. В прошлом месяце он показал прототип iPhone 12 Pro, работающий под управлением SwitchBoard вместо операционной системы iOS. Также разработчик демонстрировал прототип iPhone 5s в тёмно-сером цвете.