Показан невыпущенный прототип первых часов Apple

Разработчик написал, что это прототип 2014 года. Эти Apple Watch первого поколения имеют другое расположение датчиков для мониторинга частоты сердечных сокращений. У прототипа есть только два отверстия для светодиодов и фотодиодов. В итоге в финальной версии Apple Watch их было четыре. Помимо этого, у опубликованных часов имеется один вырез для динамика.