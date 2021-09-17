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Показана внешность перспективного корабля для ВМС Украины

Это украино-британский проект
На выставке DSEI-2021 впервые показали модель перспективного большого ракетного катера нового типа, который получат Военно-морские силы (ВМС) Украины.
Показана внешность перспективного корабля для ВМС Украины

Корабль разрабатывает компания Babcock International по программе UNCEP. В основе проекта лежит британский малый патрульный корабль Protector 50, пишет Naked Sicence.

На выставке Babcock International и «Укроборонпром» подписали соглашение о сотрудничестве. По планам, ВМС получат восемь больших ракетных катеров. Четыре из них создадут в Великобритании, а другие четыре — на территории Украины.

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Сообщается, что длина нового катера составит не менее 50 метров при водоизмещении от 400 тонн. Скорость полного хода корабля будет достигать 45 узлов. Катер будет вооружён восемью противокорабельными ракетами. В их качестве могут выступить украинские «Нептуны». Ранее бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов назвал эти ракеты «уничтожителями Крымского моста».