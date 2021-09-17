Показана внешность перспективного корабля для ВМС Украины

Корабль разрабатывает компания Babcock International по программе UNCEP. В основе проекта лежит британский малый патрульный корабль Protector 50, пишет Naked Sicence.

На выставке Babcock International и «Укроборонпром» подписали соглашение о сотрудничестве. По планам, ВМС получат восемь больших ракетных катеров. Четыре из них создадут в Великобритании, а другие четыре — на территории Украины.