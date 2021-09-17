Показана внешность перспективного корабля для ВМС Украины

Показана внешность перспективного корабля для ВМС УкраиныЭто украино-британский проект
Корабль разрабатывает компания Babcock International по программе UNCEP. В основе проекта лежит британский малый патрульный корабль Protector 50, пишет Naked Sicence.
На выставке Babcock International и «Укроборонпром» подписали соглашение о сотрудничестве. По планам, ВМС получат восемь больших ракетных катеров. Четыре из них создадут в Великобритании, а другие четыре — на территории Украины.
Сообщается, что длина нового катера составит не менее 50 метров при водоизмещении от 400 тонн. Скорость полного хода корабля будет достигать 45 узлов. Катер будет вооружён восемью противокорабельными ракетами. В их качестве могут выступить украинские «Нептуны». Ранее бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов назвал эти ракеты «уничтожителями Крымского моста».