Показатель «заботы» о мозге раскрыл риск развития депрессии и инсульта

Система BCS, разработанная Джонатаном Розандом и его командой, оценивает различные физические, жизненные и социальные факторы, влияющие на здоровье мозга. Используя данные более 350 000 участников исследования UK Biobank, исследователи обнаружили, что повышение BCS на пять пунктов связано с 33% снижением риска развития депрессии в конце жизни и 27% снижением риска развития депрессии, инсульта и деменции вместе взятых в течение 13 лет наблюдения.

Этот инструмент оценивает такие факторы, как артериальное давление, уровень холестерина, питание, употребление алкоголя, курение, физическая активность и эмоциональное состояние. Исследование также выявило удивительную связь между BCS и риском депрессии у людей моложе 50 лет, что говорит о возможности более широкого применения этого показателя.

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