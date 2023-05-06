Похудение на средиземноморской диете: три правила

Похудение на средиземноморской диете: три правилаИ чем полезны упомянутые ниже продукты
Диетолог Кирстен Джексон поделилась тремя важнейшими правилами, позволяющими максимально повысить эффективность средиземноморской диеты, особенно для тех, кто делает благодаря ей похудеть.
Во-первых, Джексон подчеркнула важность использования оливкового масла при приготовлении пищи. Оно не только улучшает вкус блюд, но и содержит полифенолы, которые борются со свободными радикалами, связанными с воспалительными заболеваниями и раком.
Во-вторых, она подчеркнула необходимость уделять приоритетное внимание овощам в каждом приеме пищи, рекомендуя, чтобы как минимум треть, а лучше половина тарелки была заполнена овощами. Это обеспечит богатый питательными веществами и клетчаткой рацион.
Наконец, Джексон рекомендовал предпочесть «коричневые» углеводы, такие как хлеб из цельного зерна, коричневый рис и макароны из цельного зерна, вместо их белых аналогов. Доказано, что цельнозерновые продукты снижают риск развития диабета, рака и сердечных заболеваний.
Кроме того, диетолог предложила включить нут в меню средиземноморской диеты. Она также отметила запеченные в духовке овощи как простой и подходящий гарнир к любому средиземноморскому блюду.
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