Похудение на средиземноморской диете: три правила

Во-первых, Джексон подчеркнула важность использования оливкового масла при приготовлении пищи. Оно не только улучшает вкус блюд, но и содержит полифенолы, которые борются со свободными радикалами, связанными с воспалительными заболеваниями и раком.

Во-вторых, она подчеркнула необходимость уделять приоритетное внимание овощам в каждом приеме пищи, рекомендуя, чтобы как минимум треть, а лучше половина тарелки была заполнена овощами. Это обеспечит богатый питательными веществами и клетчаткой рацион.

Наконец, Джексон рекомендовал предпочесть «коричневые» углеводы, такие как хлеб из цельного зерна, коричневый рис и макароны из цельного зерна, вместо их белых аналогов. Доказано, что цельнозерновые продукты снижают риск развития диабета, рака и сердечных заболеваний.

Кроме того, диетолог предложила включить нут в меню средиземноморской диеты. Она также отметила запеченные в духовке овощи как простой и подходящий гарнир к любому средиземноморскому блюду.

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