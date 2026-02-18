«Поколение без сил»: почему «зумеры» чаще чувствуют себя уставшими

Растёт и число депрессивных состояний. Общение в соцсетях создаёт иллюзию близости, но реальных друзей может быть немного. Сравнение себя с «идеальной картинкой» усиливает тревожность и снижает самооценку.

Чтобы вернуть силы, важно наладить сон, больше двигаться, бывать на свежем воздухе, сократить время в телефоне и следить за питанием, считает Дзигуненко.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.