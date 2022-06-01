Покраснения на коже? Они могут быть вызваны волосками гусениц

Мужчина обратился к врачам после нескольких месяцев непрекращающегося покраснения, бугорков и болей на левом запястье. Первоначально ему был поставлен диагноз экземы. Лечение местными стероидами и антигистаминными препаратами не помогло, поэтому его направили в дерматологическое отделение, где его обследовали авторы нового отчета.

Рассматривая под микроскопом биопсию кожи мужчины, они заметили уникальные полые структуры. Эти объекты также были окружены белыми кровяными тельцами, что указывало на то, что они являются причиной воспаления. Изучив историю болезни мужчины и литературу, врачи предположили, что эти структуры, скорее всего, являются волосками гусеницы, или волосовидными щетинками, которые встречаются на внешней стороне кожи у многих видов животных. Пациент подтвердил их подозрения, когда вспомнил, что ранее его могло укусить неизвестное насекомое, когда он взбирался на яблоню. Он также вспомнил, что, находясь там, видел множество гусениц цыганской моли.

Прикосновение к волоскам этой гусеницы может вызывать зудящую сыпь, похожую на ту, которую вызывает ядовитый плющ, хотя эта сыпь обычно проходит сама по себе через несколько недель, в данном случае волоски, застрявшие в запястье мужчины, вызвали скопление белых кровяных телец. Мужчине пришлось пройти дополнительное лечение, но после этого его симптомы окончательно прошли.

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