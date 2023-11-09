Полезен ли для кишечника рыбий жир

В ходе нескольких исследований учёные попытались выяснить, есть ли связь между рыбьим жиром и здоровьем кишечника. Результаты получились неоднозначными. Однако некоторые научные работы всё же показали, что рыбий жир может сделать микробиом кишечника более разнообразным.

В рамках исследования, опубликованного в журнале Scientific Reports, эксперты проанализировали данные о 876 близнецах женского пола среднего и пожилого возраста. Обнаружилась при этом сильная связь между высоким потреблением омега-3 с пищей и здоровым составом микробиома.