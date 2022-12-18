Полезна ли сауна для здоровья? Ответ науки

Современные учёные уже изучили механизм, который может делать сауну полезной. Так, если тело подвергается воздействию температуры 39 градусов по Цельсию или выше, это вызывает выброс определённых белков. Они добавляют силы клеткам и позволяют им проявлять более высокий уровень устойчивости перед стрессом.

Эти белки также могут улучшать здоровье мозга. Воздействие тепла значительно улучшает функцию митохондрий. Эта специфическая часть клетки отвечает за выработку энергии. Предыдущие исследования, проведённые на мышах с болезнью Альцгеймера, показали, что воздействие тепла снижает нейродегенерацию. Ещё одно исследование, в котором приняли участие более 2000 здоровых взрослых людей среднего возраста, продемонстрировало, что сауна по крайней мере два раза в неделю снижает риск болезни Альцгеймера и слабоумия.