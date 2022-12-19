Полезные и опасные для здоровья свойства кунжута

Сегодня кунжут выращивается в Китае, Индии и других тёплых уголках мира. Чаще всего используют его для улучшения вкуса блюд.

Чем же полезен для организма человека кунжут?

Содержит много клетчатки. Поэтому кунжут рекомендуется есть для поддержания нормального пищеварения. Также семена кунжута снижают «плохой» холестерин и защищают от развития атеросклероза, болезней сердца, инфарктов и инсультов. Некоторые научные данные показывают, что клетчатка также предупреждает возникновение ожирения, диабета второго типа, некоторых разновидностей рака. Уменьшает воспаление. В ходе одного исследования выяснилось, что после ежедневного употребления смеси кунжута, льна и тыквы в течение трёх месяцев у людей с болезнью почек снизились маркеры воспаления с 51 до 79 %. Нормализует сахар в крови. В кунжуте содержится мало углеводов, много белка, а также полезных жиров. В то же время в его состав входит пинорезинол, за счёт которого тоже снижается уровень сахара в крови. То же самое происходит за счёт антиоксидантов, которые содержатся в кунжуте. Предупреждает заболевания сердца. Кунжут может снижать уровень «плохого» холестерина. Обеспечивают этот эффект два вида веществ: лигнаны и фитостеролы. Ещё в состав кунжута входят различные вещества, снижающие давление. Является средством профилактики онкологических заболеваний. В кунжуте есть редкое вещество, которое помогает избавиться от свободных радикалов и действует как антиоксидант. Это значит, что оно предупреждает развитие лейкемии, рака толстой кишки, полочной, предстательной, поджелудочной железы. Обладает антибактериальным и антиоксидантным эффектом. Среди соединений, благодаря которым достигается подобный эффект, - витамин Е, сезамин, цизамол. Избавляет от боли в коленях. Одно исследование продемонстрировало, что при сочетании приёма 5 столовых ложек кунжутных семян с лекарствами боль в коленях у людей уменьшалась на 63 %. Также у них значительно улучшилась подвижность и снизились некоторые воспалительные маркеры. Поддерживает здоровье щитовидной железы. В состав семян кунжута входит селен. А благодаря этому минералу приходит в норму работа щитовидной железы.

Известно также, что кунжут полезен для женского здоровья. Он ухаживает за повреждёнными волосами, за кожей и поддерживает гормональный баланс в организме.

Жареный кунжут, кроме того, поддерживает состояние костей.