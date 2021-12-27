Получится ли у людей полностью истребить коронавирус

Получится ли у людей полностью истребить коронавирусСвою версию предлагает американское издание Quanta Magazine
По словам автора, эпидемиология коронавируса говорит о том, что его полное уничтожение - маловероятный исход. Поэтому и выделять средства на подобную кампанию не стоит.
Тем не менее у человечества есть возможность не ликвидировать, а подавить COVID-19. Это когда на отдельных территориях уменьшается количество случаев заражения вирусом. Подобное в США существует, например, с корью.
Но почему же COVID-19 в принципе тяжело ликвидировать? Дело в том, что он не подходит ни по одному из трёх параметров: «в его отношении может быть применено эффективное вмешательство, способное остановить распространение», «наличие легкодоступных диагностических инструментов, позволяющих быстро обнаружить инфекцию», «устойчивость к заражению животных, которые не относятся к человекоподобным». А именно соответствие этим пунктам позволяет уничтожить вирус.
Кроме того, ликвидация коронавируса затруднена из-за экономических и политических проблем. Для того чтобы остановить пандемию, все страны должны внести свой вклад в борьбу с вирусом. А это возможно не всегда: могут возникнуть сложности даже, например, с доставкой товаров.