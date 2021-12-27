Получится ли у людей полностью истребить коронавирус

По словам автора, эпидемиология коронавируса говорит о том, что его полное уничтожение - маловероятный исход. Поэтому и выделять средства на подобную кампанию не стоит.

Тем не менее у человечества есть возможность не ликвидировать, а подавить COVID-19. Это когда на отдельных территориях уменьшается количество случаев заражения вирусом. Подобное в США существует, например, с корью.