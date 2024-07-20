Фитнес и здоровье
Опубликовано 20 июля 2024, 05:15
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Пользователи Fitbit возмутились сокращением функций после прихода Google

И “неотзывчивой интеграцией”
С момента приобретения компанией Google компании Fitbit в 2021 году давние пользователи Fitbit выражают «растущее недовольство» значительным сокращением функций и смещением приоритетов, в результате чего многие чувствуют себя «брошенными», пишут СМИ. Недавнее удаление ключевых функций, включая веб-панель, вызвало еще одну волну недовольства.
Пользователи Fitbit возмутились сокращением функций после прихода Google
© Ferra

На объявление Fitbit было получено более 1500 негативных отзывов, и пользователи продолжают выражать свое недовольство на различных платформах, включая форумы Fitbit и Reddit.

Жалобы сосредоточены на потере ранее доступных функций, а такие пользователи, как Seymourh86, критикуют удаление как контрпродуктивное. «Изменения — это хорошо. Удаление ключевых функций — нет», — пишет комментатор.

DebL555 выразил разочарование по поводу невозможности получить доступ к панели инструментов на ПК, а NessWeb раскритиковал этот шаг как «невероятно плохое решение» по причинам «доступности».

Растут подозрения, что стратегия Google может быть направлена на то, чтобы склонить пользователей к своим собственным часам Pixel Watch, а некоторые утверждают, что Google намеренно снижает ценность Fitbit. Некоторые опасаются, что Fitbit скоро может пополнить «кладбище Google».

Источник:Ars Technica
Автор:Максим Многословный
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