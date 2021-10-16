Пользователи пожаловались на проблемы в работе только что купленных часов Apple

Первым это заметил разработчик, который работал над продуктами из экосистемы Apple. Он пояснил, что симулятор в Xcode отлично отображает иконки, но на реальных часах они не отображаются. Некоторые считают, что это связано с новыми размерами экрана и разрешением, потому что иконки прекрасно видны на старых часах, даже при работе с watchOS 8.

Есть временное решение проблемы. Нужно переключить режим главного экрана на «Список». При этом, конечно, иконки всё равно будут не видны. Но зато можно будет увидеть названия всех приложений. Остаётся надеяться, что Apple исправит ошибку в следующем обновлении прошивки.