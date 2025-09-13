Пользу «самурайского приседа» научно доказали

В исследовании приняли участие 34 здоровых взрослых «без опыта Rei-ho». Половина выполняла упражнения по 5 минут (10−12 медленных приседаний и 10 медленных подъёмов со стула) минимум четыре дня в неделю в течение трёх месяцев. Другая половина продолжала обычный образ жизни.

После трёх месяцев участники группы Rei-ho показали значительное улучшение силы колен, тогда как у контрольной группы прирост был лишь 2−3%, что объясняется «естественными колебаниями». Некоторые испытывали лёгкую боль в коленях или спине, но это не мешало продолжать занятия.