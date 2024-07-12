Помимо атласа географического, появился атлас белков: для чего он нужен

Исследование посвящено белковым конденсатам - микроскопическим каплевидным структурам внутри клеток, в которых белки организуются и взаимодействуют - важнейший процесс, лежащий в основе клеточных функций и возникновения заболеваний, пишут ученые. Под руководством профессора Туомаса Ноулза исследование выявляет новые белки в этих конденсатах, проливая свет на "их роль в важнейших биологических функциях".

Используя ИИ, команда собрала всесторонние данные из обширных клеточных баз данных, предсказав, как белки собираются в конденсаты. Этот подход превосходит предыдущие исследования, обеспечивая целостное представление о динамике клеточных белков, что позволяет исследователям во всем мире изучать новые "мишени" для вмешательства в болезни.

Кади Лиис Саар, первый автор исследования, подчеркнула потенциал атласа в раскрытии новых биологических идей и терапевтических стратегий.