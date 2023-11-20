Помогает ли чай избежать обезвоживания

Помогает ли чай избежать обезвоживанияМожет быть, его можно пить вместо воды?
Национальная академия наук рекомендует женщинам в день выпивать примерно 2,7 л жидкости в день, а мужчинам - около 3,7 л. Причём около 20% этого должно поступать из пищи, а остальное - из напитков.
Чай с кофеином может обладать мочегонным действием. Но влияние кофеина на увлажнение, которое вы получаете от употребления этого напитка, минимально. Исследования показали, что это вещество не может действовать как мочегонное средство, пока вы не выпьете 500 мг (11-18 чашек чая) или более в день.
Что касается чая без кофеина, то у него такие же увлажняющие свойства, как и у простой воды.
А если сравнивать чай с кофе, то какой напиток лучше увлажняет? Считается, что чай. По данным клиники Майо, это связано с тем, что кофеина в чае всё же меньше, чем в чашке кофе. Но если кофе без кофеина, то он будет увлажнять организм так же, как чай.
Кроме того, чем дольше заваривается чай, тем больше в нём кофеина. Также разные виды чая обладают различными увлажняющими свойствами. Например, чёрный чай увлажняет сильнее, чем кофе с кофеином, но слабее, чем травяной, зелёный чай или чай без кофеина. Зелёный чай по увлажняющим свойствам обходит чёрный чай, белый чай находится в этом плане между чёрный и зелёным чаем, травяной чай и чай без кофеина увлажняют так же, как обычная вода.
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