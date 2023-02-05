Помогает ли чёрный перец похудеть

Появился впервые чёрный перец в Индии. В качестве приправы его использовать стали ещё в давние времена.

В 100 г чёрного перца - примерно 250 килокалорий, а в 1 г - 3 килокалории. Также в состав этого продукта входит белок (в 100 г - примерно 10 г белка), клетчатка, кальций, магний, железо, фосфор, калий, цинк, натрий, витамины С, Е, К, В6, В12, ниацин, тиамин, рибофлавин. Важно, что в чёрном перце нет холестерина и кофеина.

Помогает чёрный перец при проблемах со сном, с пищеварением, при ожогах, зубной боли, язвах во рту. Специя защищает организм также от разных инфекций и заболеваний.