Помогает ли чёрный перец похудеть

Помогает ли чёрный перец похудетьИ чем он вреден или полезен
Чёрный перец добавляют во многие блюда при готовке, и у него действительно очень много полезных свойств. Считается, что существует примерно 700 разных видов растения, которое и представляет собой на самом деле этот продукт.
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Появился впервые чёрный перец в Индии. В качестве приправы его использовать стали ещё в давние времена.
В 100 г чёрного перца - примерно 250 килокалорий, а в 1 г - 3 килокалории. Также в состав этого продукта входит белок (в 100 г - примерно 10 г белка), клетчатка, кальций, магний, железо, фосфор, калий, цинк, натрий, витамины С, Е, К, В6, В12, ниацин, тиамин, рибофлавин. Важно, что в чёрном перце нет холестерина и кофеина.
Помогает чёрный перец при проблемах со сном, с пищеварением, при ожогах, зубной боли, язвах во рту. Специя защищает организм также от разных инфекций и заболеваний.
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Кроме того, чёрный перец защищает желудок и кишечник, ускоряет похудение, предотвращает рак, отличается расслабляющим эффектом, уменьшает тягу к курению.
Но если съесть слишком много чёрного перца, то можно столкнуться с неприятными побочными эффектами. К примеру, с изжогой. Плохо сказывается на дыхательных путях и дыхании в целом и попадание такого перца в нос. Во время беременности тоже лучше не употреблять эту специю.
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