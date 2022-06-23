Помогает ли иглоукалывание избавиться от головной боли

Головные боли напряжения считаются хроническими, если они возникают у человека как минимум 15 раз за месяц. С таким типом боли сталкиваются многие люди. Исследование, проведённое Ин Ли, доктором медицинских наук из Университета традиционной медицины Чэнду (Китай), и его коллегами показало, что иглоукалывание способно помочь при таких болях. Оно уменьшает среднее количество дней, в которые у пациента возникают приступы боли.

В этом исследовании приняли участие 218 человек. В среднем они страдали хроническими головными болями напряжения 11 лет и сталкивались с приступами в течение 22 дней в месяц. Некоторым испытуемым иглы вводились глубоко (такой метод лечения называется истинной акупунктурой), некоторым - не очень (поверхностная акупунктура). Проводились такие сеансы два-три раза в неделю в течение двух месяцев (всего - 20 процедур). После этого эксперты наблюдали за людьми ещё полгода.