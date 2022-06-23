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Помогает ли иглоукалывание избавиться от головной боли

Выяснили китайские исследователи
В статье, опубликованной в научном издании Neurology, отмечается, что иглоукалывание действительно может облегчить головную боль. Правда, это касается только людей, страдающих хроническими головными болями напряжения.
Помогает ли иглоукалывание избавиться от головной боли

Головные боли напряжения считаются хроническими, если они возникают у человека как минимум 15 раз за месяц. С таким типом боли сталкиваются многие люди. Исследование, проведённое Ин Ли, доктором медицинских наук из Университета традиционной медицины Чэнду (Китай), и его коллегами показало, что иглоукалывание способно помочь при таких болях. Оно уменьшает среднее количество дней, в которые у пациента возникают приступы боли.

В этом исследовании приняли участие 218 человек. В среднем они страдали хроническими головными болями напряжения 11 лет и сталкивались с приступами в течение 22 дней в месяц. Некоторым испытуемым иглы вводились глубоко (такой метод лечения называется истинной акупунктурой), некоторым - не очень (поверхностная акупунктура). Проводились такие сеансы два-три раза в неделю в течение двух месяцев (всего - 20 процедур). После этого эксперты наблюдали за людьми ещё полгода.

Помогает ли иглоукалывание избавиться от головной боли

Оказалось, что после иглоукалывания не менее чем на 50 процентов у пациентов уменьшилось число дней с головной болью. Так, 68 процентов тех, кто получал истинную акупунктуру, сказали, что у них сократилось количество дней в месяц с приступами боли - минимум на 50 процентов.

При этом те, кто посещал сеансы истинной акупунктуры, сообщили о сокращении количества дней с 20 в начале эксперимента до 7 к концу исследования. У тех, кто лечился методом поверхностной акупунктуры, число дней уменьшилось с 23 до 12.

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