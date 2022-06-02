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Помогает ли игра на барабанах при аутизме

Учёные нашли ответ на этот вопрос
Как показало недавнее исследование, обучение игре на барабанах действительно может помочь подросткам с аутизмом. После этих занятий дети легче концентрируются, становятся не такими гиперактивными, лучше социализируются.
Помогает ли игра на барабанах при аутизме

В исследовании, проведённом Мари-Стефани Каар, докторантом Института психиатрии, психологии и неврологии Королевского колледжа Лондона в Соединённом Королевстве, было изучено влияние обучения игре на ударной установке на 36 подростков с аутизмом. Средний возраст испытуемых составлял 18 лет. При этом никто из них раньше не играл на барабанах.

Разделены были участники исследования на две группы. Одна из них не училась игре на барабанах, а для второй проводились два урока по 45 минут в неделю в течение восьми недель.

Помогает ли игра на барабанах при аутизме

К концу исследования преподаватели по барабанам отметили, что их ученики по сравнению с остальными лучше могли устанавливать зрительный контакт, озвучивать свои потребности, контролировать свои эмоции.

Также эксперты пришли к выводу, что уроки игры на барабанах улучшили связь между областями мозга, которые отвечают за самоконтроль, отслеживание действий и результатов, тормозящий контроль.

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