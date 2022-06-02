Помогает ли игра на барабанах при аутизме

В исследовании, проведённом Мари-Стефани Каар, докторантом Института психиатрии, психологии и неврологии Королевского колледжа Лондона в Соединённом Королевстве, было изучено влияние обучения игре на ударной установке на 36 подростков с аутизмом. Средний возраст испытуемых составлял 18 лет. При этом никто из них раньше не играл на барабанах.

Разделены были участники исследования на две группы. Одна из них не училась игре на барабанах, а для второй проводились два урока по 45 минут в неделю в течение восьми недель.