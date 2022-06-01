Помогает ли правильное питание облегчить симптомы артрита

Как оказалось, здоровое питание хотя и положительно влияет на здоровье, почти никак не сказывается на болезнях опорно-двигательного аппарата и ревматоидных заболеваний. Это стало известно по результатам анализа научных данных, связанных с тем, как питание, физические упражнения, вес, алкоголь, курение, оплачиваемая работа связаны с прогрессированием разных болезней. Из них были выбраны системный склероз, подагра, ревматоидный артрит, остеоартроз, системная красная волчанка, аксиальный спондилоартрит, псориатический артрит.

Всего в анализ вошли 24 систематических обзора (опубликованы в период с 2013 по 2018 год), а также 150 оригинальных научных статей (без ограничений по дате публикации).