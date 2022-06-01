Помогает ли правильное питание облегчить симптомы артрита

Помогает ли правильное питание облегчить симптомы артритаВ частности, таких его форм, как ревматоидный артрит и остеоартрит
Как оказалось, здоровое питание хотя и положительно влияет на здоровье, почти никак не сказывается на болезнях опорно-двигательного аппарата и ревматоидных заболеваний. Это стало известно по результатам анализа научных данных, связанных с тем, как питание, физические упражнения, вес, алкоголь, курение, оплачиваемая работа связаны с прогрессированием разных болезней. Из них были выбраны системный склероз, подагра, ревматоидный артрит, остеоартроз, системная красная волчанка, аксиальный спондилоартрит, псориатический артрит.
Всего в анализ вошли 24 систематических обзора (опубликованы в период с 2013 по 2018 год), а также 150 оригинальных научных статей (без ограничений по дате публикации).
Большая же часть этих исследований связана была с ревматоидным артритом и остеоартритом.
По итогам анализа всех данных учёные пришли к выводу, что определённые продукты и вещества (хондроитин, рыбий жир, глюкозамин, витамин D, соя, авокадо) в основном слабо влияют на прогрессирование болезни. Поэтому клинического значения они не имеют.
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