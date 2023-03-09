Помогает ли приём магния лучше спать

Согласно результатам предварительного исследования, представленного недавно на ежегодном собрании Американского колледжа кардиологов, достаточное количество сна связано с меньшим риском смерти от всех причин.

И если магний и помогает определённым людям заснуть, то это связано с его воздействием на определённые рецепторы на поверхности клеток мозга и уменьшает активность этих клеток. Кроме того, считается, что магний оказывает влияние на уровень гормона мелатонина. А ещё этот минерал помогает расслабить мышцы и облегчает симптомы беспокойных ног у некоторых людей.

Что касается дозы магния для сна, то на этот вопрос должен ответить ваш лечащий врач. Представители клиники Кливленда говорят, что принимать магний нужно примерно за полчаса до отхода ко сну.

Также магний можно получить из определённых продуктов питания. Это соя и соевое молоко, рыба, бобовые, обогащённые хлопья для завтрака, цельнозерновые продукты, семена тыквы и чиа, зелёные листовые овощи, кешью, миндаль.

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