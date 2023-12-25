Помогает ли употребление винограда похудеть

В винограде мало калорий, но при этом много натуральных сахаров. Одна чашка красного или зелёного винограда даст вам 100 ккал. Помимо этого, данный фрукт богат клетчаткой и антиоксидантами.

Вот четыре способа, при помощи которых виноград помогает похудеть.

Высокое содержание воды. Гидратация может способствовать похудению, давая ощущение сытости. Виноград примерно на 82% состоит из воды.

Низкая калорийность. Поэтому виноград отлично вписывается в диету для снижения веса.