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Помогает ли запугивание людей, когда речь идёт об опасных болезнях вроде COVID-19

Объясняет специалист по коммуникациям
Известно, что любые предупреждения об опасности вируса или ещё какого-либо явления, могут в итоге оказаться бесполезными. Но насколько вообще подобные методы эффективны? Ответ на этот вопрос - в статье.
Помогает ли запугивание людей, когда речь идёт об опасных болезнях вроде COVID-19

Предупреждение об опасности может происходить различным образом. Среди его форм, по словам эксперта в области коммуникаций Джеймса Дилларда, - запугивание, угрозы, информирование о рисках. Но действительно ли всё это воздействует на людей?

Как показывает анализ научной литературы, посвящённой этой проблеме, запугивание, призывы к страху работают для большинства. Причём большую часть времени.

Тем не менее несмотря на все предупреждения об опасности вируса COVID-19, многие люди отказываются от средств защиты. Они не носят маски, не соблюдают социальную дистанцию, не ставят прививки от коронавируса. Почему так происходит?

Помогает ли запугивание людей, когда речь идёт об опасных болезнях вроде COVID-19

Всё дело в том, что призывы к страху эффективны не всегда. Сами по себе они состоят из двух частей: одна описывает опасность, вторая - сообщает, как уменьшить её. Если составлены эти призывы правильно, то первая часть будет пугать людей, а вторая - наоборот, успокаивать. Но помешать этому может ещё кое-что.

Многое на самом деле зависит от того, что сами люди думают об опасности, которая им угрожает. Если они считают эту проблему несерьёзной, то не будут и ничего делать, чтобы защитить себя.

С самых первых дней возникновения COVID-19 некоторые источники преуменьшали опасность вируса. Из-за этого оказалось сложнее в дальнейшем донести до общественности реальные риски болезни. Кроме того, в самом начале пандемии некоторые территории пострадали от ковида сильнее остальные. Люди же, которые жили там, где коронавируса практически не было, мало о нём знали о ориентировались по большей части на сообщения в соцсетях. А в социальных сетях при этом было много ложной информации.

Кроме того, даже сейчас у людей нет чётких ответов на вопросы о вакцинации и о коронавирусе. Медицинские организации вроде Центров по контролю и профилактике заболеваний США постоянно дают противоречивую и непоследовательную информацию. Связано это в тем, что в процессе изучения вируса и ситуации с ним постепенно появляются новые знания. Но это тоже подрывает доверие граждан и делает призывы к страху малоэффективными.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: The Conversation
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