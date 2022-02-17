Помогает ли запугивание людей, когда речь идёт об опасных болезнях вроде COVID-19

Всё дело в том, что призывы к страху эффективны не всегда. Сами по себе они состоят из двух частей: одна описывает опасность, вторая - сообщает, как уменьшить её. Если составлены эти призывы правильно, то первая часть будет пугать людей, а вторая - наоборот, успокаивать. Но помешать этому может ещё кое-что.

Многое на самом деле зависит от того, что сами люди думают об опасности, которая им угрожает. Если они считают эту проблему несерьёзной, то не будут и ничего делать, чтобы защитить себя.

С самых первых дней возникновения COVID-19 некоторые источники преуменьшали опасность вируса. Из-за этого оказалось сложнее в дальнейшем донести до общественности реальные риски болезни. Кроме того, в самом начале пандемии некоторые территории пострадали от ковида сильнее остальные. Люди же, которые жили там, где коронавируса практически не было, мало о нём знали о ориентировались по большей части на сообщения в соцсетях. А в социальных сетях при этом было много ложной информации.

Кроме того, даже сейчас у людей нет чётких ответов на вопросы о вакцинации и о коронавирусе. Медицинские организации вроде Центров по контролю и профилактике заболеваний США постоянно дают противоречивую и непоследовательную информацию. Связано это в тем, что в процессе изучения вируса и ситуации с ним постепенно появляются новые знания. Но это тоже подрывает доверие граждан и делает призывы к страху малоэффективными.

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