16:58, 25 марта 2023
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Помогал бороться с диабетом и лишним весом: в Россию прекратили поставки «Оземпика»Сейчас в стране распродают остатки
Датский производитель Novo Nordisk прекратил поставки в Россию «Оземпика». Этот препарат использовался для лечения диабета, а также для похудения.
Фото: Unsplash
Компания Novo Nordisk подала уведомление о прекращении поставок в Росздравнадзор ещё в ноябре 2022 года. Таким образом она соблюла необходимые условия.
По данным аналитической компании RNC Pharma, в Россию ввезли «Оземпика» в 2021 году на 2,24 млрд рублей, в 2022 году — на 1,86 млрд рублей. Сейчас аптеки распродают остатки препарата. У большинства компаний на складах его уж не осталось.