Помогал бороться с диабетом и лишним весом: в Россию прекратили поставки «Оземпика»

Компания Novo Nordisk подала уведомление о прекращении поставок в Росздравнадзор ещё в ноябре 2022 года. Таким образом она соблюла необходимые условия.

По данным аналитической компании RNC Pharma, в Россию ввезли «Оземпика» в 2021 году на 2,24 млрд рублей, в 2022 году — на 1,86 млрд рублей. Сейчас аптеки распродают остатки препарата. У большинства компаний на складах его уж не осталось.