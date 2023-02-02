Помогают ли антидепрессанты избавиться от хронической боли

Выяснилось, что антидепрессанты-ингибиторы обратного захвата серотонина-норэпинефрина (например, дулоксетин) помогают при боли в спине, остеоартрите коленного сустава, послеоперационной боли, фибромиалгии и невропатической боли (нервной боли).

В то же время антидепрессант амитриптилин свою эффективность при лечении боли не доказал. Не совсем ясно, насколько хорошо он работает и работает ли вообще при болевых состояниях.

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