Помогают ли антидепрессанты избавиться от хронической боли

Помогают ли антидепрессанты избавиться от хронической болиОтвет науки
Антидепрессанты (то есть лекарства для людей с депрессией) назначаются также для лечения некоторых видов хронической боли. Но эффективными при этом являются не все подобные препараты.
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В научном исследовании, опубликованном в BMJ, учёные описали, насколько безопасны и эффективны антидепрессанты при лечении хронической боли. Всего в ходе исследования рассмотрено было 26 систематических обзоров (период, который они охватывали, - 2012-2022 годы), где приняли участие более 25 тысяч человек.
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Выяснилось, что антидепрессанты-ингибиторы обратного захвата серотонина-норэпинефрина (например, дулоксетин) помогают при боли в спине, остеоартрите коленного сустава, послеоперационной боли, фибромиалгии и невропатической боли (нервной боли).
В то же время антидепрессант амитриптилин свою эффективность при лечении боли не доказал. Не совсем ясно, насколько хорошо он работает и работает ли вообще при болевых состояниях.
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