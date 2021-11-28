Помогают ли диеты и пищевые ограничения жить дольше

Помогают ли диеты и пищевые ограничения жить дольшеВыяснили учёные
В настоящее время, как отмечает группа учёных, существуют несколько диет, призванных благотворно влиять на организм. Это кетогенная диета, диета с низким содержанием белка, имитация голодания, периодическое голодание, питание с ограничениями по времени. Однако действительно ли они эффективны?
Перечисленные диеты были протестированы на животных. В результате оказалось, что крысы живут дольше, если придерживаются периодического голодания и диеты, имитирующей голодание. Кроме того, при всех названных выше режимах питания подавляется активность белка mTOR в организме.
Однако если говорить об эффективности таких диет для людей, то учёные ещё не могут дать точный ответ на этот вопрос. Научных данных не хватает. К тому же нельзя быть уверенным в том, что ограничения в еде в реальной жизни принесут такую же пользу людям, которую принесли мышам в лаборатории.
Поэтому необходимо будет провести ещё ряд качественных исследований, посвящённых влиянию различных типов питания на человека в долгосрочной перспективе. Тогда можно будет дать общие рекомендации по организации рациона. Пока что сказать однозначно, помогут ли подобные диеты продлить жизнь, нельзя.
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