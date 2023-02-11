Поможет ли ежегодный анализ крови обнаружить рак, пока он излечим

Испытания таких тестов уже выглядят многообещающе, однако есть и опасность. Например, пока нет доказательств того, что слишком ранняя диагностика действительно продлевает жизнь. И тест может нанести вред, если люди начинают лечиться от гипотетического рака, который в противном случае никогда бы их не беспокоил.

Тем не менее одна компания уже продаёт свой анализ крови. Идея такой жидкостной биопсии заключается в одновременном выявлении многих видов рака на ранних стадиях. Взять образец крови легко и недорого. Обнаружение признаков болезни по такому анализу крови — это только первый шаг. В идеале должен проводиться и генетический анализ.