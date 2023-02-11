Поможет ли ежегодный анализ крови обнаружить рак, пока он излечим

Поможет ли ежегодный анализ крови обнаружить рак, пока он излечимРазработки таких тестов ведутся
Издание MedicalXpress рассказало, существуют ли такие ежегодные тесты, которые помогали бы крови выявлять рак на ранних стадиях.
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Испытания таких тестов уже выглядят многообещающе, однако есть и опасность. Например, пока нет доказательств того, что слишком ранняя диагностика действительно продлевает жизнь. И тест может нанести вред, если люди начинают лечиться от гипотетического рака, который в противном случае никогда бы их не беспокоил.
Тем не менее одна компания уже продаёт свой анализ крови. Идея такой жидкостной биопсии заключается в одновременном выявлении многих видов рака на ранних стадиях. Взять образец крови легко и недорого. Обнаружение признаков болезни по такому анализу крови — это только первый шаг. В идеале должен проводиться и генетический анализ.