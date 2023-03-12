Поможет ли вам чай с киноа похудеть

08:57, 12 марта 2023
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Поможет ли вам чай с киноа похудетьИзвестно, что в киноа много белка
Из киноа можно заваривать и чай. Нередко такой напиток употребляют для похудения. Но эффективен ли он?
Фото: Signos
Чай из киноа принято готовить из зёрен данного растения. В подобном напитке мало килокалорий, поэтому его легко добавить в ежедневный рацион. Особенно любят чай из киноа худеющие, поскольку он ускоряет метаболизм, облегчает снижение веса.
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Рекомендуется чай из киноа пить регулярно дважды в день. Очень важно, чтобы это было натощак.
Известно, что чай из киноа способствует ускорению обмена веществ, поддерживает ощущение сытости. Поэтому данный чай отлично подходит для похудения.
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