Поможет ли вам чай с киноа похудеть

Рекомендуется чай из киноа пить регулярно дважды в день. Очень важно, чтобы это было натощак.

Известно, что чай из киноа способствует ускорению обмена веществ, поддерживает ощущение сытости. Поэтому данный чай отлично подходит для похудения.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.