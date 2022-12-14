Поможет ли вейп отказаться от курения вообще? Учёные говорят, что нет

Поможет ли вейп отказаться от курения вообще? Учёные говорят, что нетОсобенно если человек будет одновременно пользоваться вейпом и курить сигареты
Специалисты пришли в ходе недавнего исследования к выводу, что большинство взрослых, которые одновременно курят и парят, в итоге так и не откажутся от курения. Результаты этой научной работы были опубликованы в журнале Tobacco Control.
Фото: Washington University School of Medicine in St. Lous
Учёные обнаружили, что вейпинг на самом деле не помогает людям легко бросить курить. А если одновременно курить сигареты и использовать вейп, то это будет ещё вреднее. Однако такая практика встречается нередко.
Исследователи проанализировали данные о 545 людях, которые одновременно курили и парили. Эти люди участвовали в исследовании «Оценка табака и здоровья населения США» в период с 2013/14 по 2018/19 годы.
В течение 6 лет, пока длилось наблюдение за участниками, почти половина из них (42 %) отказались от вейпинга, но продолжили курить сигареты. Бросить курить и парить смогли только 10 % добровольцев, а 15 % продолжили пользоваться вейпом и курить сигареты.