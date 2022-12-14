Поможет ли вейп отказаться от курения вообще? Учёные говорят, что нет

Учёные обнаружили, что вейпинг на самом деле не помогает людям легко бросить курить. А если одновременно курить сигареты и использовать вейп, то это будет ещё вреднее. Однако такая практика встречается нередко.

Исследователи проанализировали данные о 545 людях, которые одновременно курили и парили. Эти люди участвовали в исследовании «Оценка табака и здоровья населения США» в период с 2013/14 по 2018/19 годы.