Попавший в организм до рождения свинец ухудшает здоровье даже через 60 лет

В 1958—1972 годах (в пик загрязнения свинцом в США) часть американских родителей передали молочные зубы своих детей для исследований. Спустя 60 лет специалисты нашли этих людей и попросили пройти тесты на память и мышление на компьютерах. Уровень свинца в зубах помог понять, насколько человек был подвержен токсичному воздействию ещё до рождения и в раннем детстве. Всего в исследовании участвовал 715 человек. Средняя концентрация свинца в их зубах составила 1,34 части на миллион.

Особенно тревожные результаты оказались у женщин. Каждая единица концентрации соответствовала ухудшению результатов на 0,16 стандартного отклонения. Если говорить проще: мозг таких людей работал так, будто он был на три года старше их настоящего возраста. Это небольшая, но заметная разница.