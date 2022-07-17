Популярная дачная ягода может помочь в похудении

И почему вам не стоит с ней “перебарщивать”

Гуляя по дачам и огородам, то и дело можно наткнуться на кусты малины: некоторые выращивают дачники, а некоторые растут сами по себе. Диетолог Антон Поляков в беседе с “Вечерней Москвой” рассказал, что эта популярная дачная ягода может поспособствовать вашему похудению.