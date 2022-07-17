Популярная дачная ягода может помочь в похудении

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Популярная дачная ягода может помочь в похуденииИ почему вам не стоит с ней “перебарщивать”
Гуляя по дачам и огородам, то и дело можно наткнуться на кусты малины: некоторые выращивают дачники, а некоторые растут сами по себе. Диетолог Антон Поляков в беседе с “Вечерней Москвой” рассказал, что эта популярная дачная ягода может поспособствовать вашему похудению.
По словам эксперта, малина может помочь в снижении веса благодаря своему мочегонному эффекту, но и это не единственная причина. Так, Поляков объяснил, что эта ягода может снижать воспалительные процессы в организме. А эти процессы в свою очередь могут возникать из-за избыточного веса, объясняет диетолог.
Но и с такой полезной ягодой стоит быть умеренным.
Высокая фруктозная нагрузка на печень может оказать противоположный эффект на процесс похудения, поэтому нельзя есть малину в больших количествах
Антон Поляков
Диетолог
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