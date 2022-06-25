Пора на природу: насколько увеличивается риск смерти при загрязнении воздуха

Исследование, проведенное под руководством ученых из Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета и Медицинской школы Икан при Маунт Синай, показало, что воздействие загрязнения наружного воздуха выше среднего уровня увеличивает риск смерти на 20%, а риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний - на 17%.

Использование дровяных или керосиновых печей, не имеющих надлежащей вентиляции, для приготовления пищи или отопления дома также повышает общий риск смерти (на 23% и 9%) и риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний (на 36% и 19%). Проживание вдали от специализированных медицинских клиник и вблизи оживленных дорог также повышало риск смерти.

Результаты исследования получены на основе данных о состоянии здоровья населения и окружающей среды, собранных у 50 045 преимущественно сельских жителей, проживающих в северо-восточном регионе Голестан в Иране.

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