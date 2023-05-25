Пора переезжать: живущие возле моря люди отличились крепким здоровьем

Исследование, в котором анализировались данные из 15 стран, показало, что проживание рядом с морским побережьем или посещение его связано с улучшением здоровья, независимо от уровня дохода или страны проживания. Исследование включало в себя более 15 000 участников из 14 европейских стран и Австралии.

Исследование предполагает, что при принятии решений о морских территориальных планах, жилищном строительстве и общественном транспорте органы управления должны учитывать значительные преимущества для здоровья, которые дает равный и устойчивый доступ к побережью.

Хотя жители, не имеющие выхода к морю, могут не иметь непосредственного доступа к побережью, в исследовании также признаются аналогичные преимущества для здоровья, предлагаемые внутренними водоемами, такими как озера и природные бассейны.

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