Пора провериться: МРТ научили эффективнее определять рассеянный склероз

В настоящее время диагностика РС может быть затруднена, что часто приводит к задержкам в лечении. Новая методика МРТ с ее способностью точно отображать содержание миелина может обеспечить более раннюю и точную диагностику, что приведет к улучшению результатов для пациентов. Предлагая подробную информацию о прогрессировании повреждения миелина, эта технология может помочь врачам разрабатывать планы лечения и более эффективно контролировать активность заболевания.

Возможность точно измерить содержание миелина может способствовать также разработке новых, более целенаправленных препаратов для лечения РС. Исследователи считают, что эту методику можно адаптировать для визуализации других твердых тканей, таких как сухожилия и связки, что откроет двери для более широкого применения в здравоохранении.

Как это работает? В отличие от традиционной МРТ, которая опирается на сигналы от молекул воды, этот новый метод напрямую измеряет содержание миелина, предоставляя количественные карты его распределения в мозге. Это достигается с помощью специально разработанного головного МРТ-сканера с более сильным градиентом магнитного поля и возможностью быстрого переключения, что позволяет улавливать мимолетные сигналы от миелиновой ткани.

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