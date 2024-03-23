Порно и ваша сексуальная жизнь: исследование раскрыло последствия для мужчин

Исследование выявило корреляцию между частым просмотром порно и проблемами с достижением или поддержанием эрекции, а также трудностями с достижением оргазма. Мужчины, которые часто смотрели порно, сообщили также о снижении желания реальных сексуальных контактов. Исследование выявило связь между частым просмотром порнографии и снижением уверенности в себе и сексуальной удовлетворенности, о которой сообщала партнерша.

Брэд Зальцман, основатель Нью-Йоркского центра сексуальной зависимости, подтверждает результаты исследования. Он регулярно лечит мужчин, чьи пристрастия к порнографии негативно сказались на их сексуальной жизни. Зальцман подчеркивает, что «частое» использование порно — это личный порог, и даже 15 минут в день могут быть проблемой для некоторых мужчин.

Интересно, что исследование показало обратный эффект для женщин. Частый просмотр порно у женщин был связан с повышением сексуальной самокомпетентности, функциональности и удовлетворенности. По мнению исследователей, это может быть связано с тем, что женщины предпочитают более мягкие формы порнографии по сравнению с мужчинами.

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