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Посетителям музея дали потрогать «грудь», чтобы они «ощутили» признаки рака

Это было сделано, чтобы привлечь внимание к болезни
В Испано-американском художественном музее Исаака Фернандеса Бланко в Буэнос-Айресе прошла акция, в ходе которой посетители могли трогать экспонаты, а точнее изображённую на них грудь. Целью выставки было привлечь внимание к раку молочной железы.
Посетителям музея дали потрогать «грудь», чтобы они «ощутили» признаки рака

Посетителям разрешили ощупывать героинь классических картин Рембрандта, Рубенса и Рафаэля. Они должны были обнаружить там признаки рака молочной железы: шишки, деформацию кожи или опухшие лимфатические узлы.

Сообщается, что выставка была вдохновлена научной работой 2018, а также статьёй доктора Лилианы Сосы, которая рассказала, что у женщин на картинах Рембрандта «Вирсавия с письмом царя Давида», Рубенса «Три грации» и Рафаэля «Форнарина» изображены потенциальные признаки рака груди. Это интересно, так как картины рисовались с натуры. «Веками ни изображённые женщины, ни художники, ни тысячи посетителей, видевших произведения искусства, не могли распознать симптомы. Мы хотели, чтобы эта выставка помогла повысить осведомлённость о важности распознавания симптомов, на которые мы должны обращать внимание», — пояснили в музее.

Источник:TJ
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