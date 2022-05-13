Посетителям музея дали потрогать «грудь», чтобы они «ощутили» признаки рака

Посетителям разрешили ощупывать героинь классических картин Рембрандта, Рубенса и Рафаэля. Они должны были обнаружить там признаки рака молочной железы: шишки, деформацию кожи или опухшие лимфатические узлы.

Сообщается, что выставка была вдохновлена научной работой 2018, а также статьёй доктора Лилианы Сосы, которая рассказала, что у женщин на картинах Рембрандта «Вирсавия с письмом царя Давида», Рубенса «Три грации» и Рафаэля «Форнарина» изображены потенциальные признаки рака груди. Это интересно, так как картины рисовались с натуры. «Веками ни изображённые женщины, ни художники, ни тысячи посетителей, видевших произведения искусства, не могли распознать симптомы. Мы хотели, чтобы эта выставка помогла повысить осведомлённость о важности распознавания симптомов, на которые мы должны обращать внимание», — пояснили в музее.