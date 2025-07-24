После COVID‑19 у людей нашли новые скрытые проблемы

В исследовании, опубликованном в журнале Journal of Parkinson’s Disease, участвовали 40 человек, перенёсших COVID‑19 без тяжёлых осложнений, и 36 здоровых людей для сравнения. Всем участникам проводили тесты на внимание сразу после выписки и спустя три месяца. Проверяли четыре показателя: умение сосредотачиваться, игнорировать отвлекающие факторы, скорость решений и устойчивость внимания.

Сразу после болезни нарушения внимания были у 76% пациентов. Через три месяца большинство показателей улучшились, но у 39,5% всё ещё наблюдались серьёзные отклонения — особенно в способности сосредоточиться и быстро реагировать. В группе без COVID‑19 таких изменений не было.

Учёные отмечают, что проблемы с вниманием могут оставаться даже у тех, кто перенёс болезнь в лёгкой форме.

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