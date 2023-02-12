После гриппа у вас может случиться инфаркт: почему

Она объясняет это тем, что при большой двигательной активности вирус быстро распространяется в крови, вызывая воспаление стенок кровеносных сосудов, а при частых инфекциях все это уже приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям. Вызывая изменение свертываемости крови, вирус способствует развитию инсульта и инфаркта, пояснила врач.

Среди наиболее распространенных осложнений гриппа врач назвала легочные и внелегочные, включая повреждение легких и выстилки грудной клетки, пневмонию, бактериальную инфекцию, дыхательную недостаточность и острый респираторный дистресс-синдром. Последствиями заболевания также могут быть мастоидит, синусит и средний отит.

Однако редко возникают энцефалит, менингоэнцефалит, неврит, дистрофия миокарда, серозный миокардит и сепсис.

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