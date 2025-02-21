После обязательного обновление у устройств Fitbit уменьшилась емкость батарей

Хотя предотвращение перегрева очень важно, многие пользователи сообщают, что обновление резко сократило время автономной работы. Некоторые говорят, что их устройства, которые раньше работали несколько дней, теперь едва выдерживают один день, что делает их практически непригодными для использования. Многие также разочарованы ответом Fitbit, считая, что 50 долларов — недостаточная компенсация.

Это не первая проблема Fitbit с аккумуляторами. Компанию штрафовали на 12 миллионов долларов после того, как ее часы Ionic вызвали ожоги в 78 случаях.