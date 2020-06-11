После выхода нового фитнес-браслета Xiaomi снизила цену на Mi Band 4

С сегодняшнего дня стандартная версия Mi Band 4 в Китае оценена в $21 вместо $24. Версия с NFC будет теперь стоить $25 вместо $32.

Напомним, что новый Xiaomi Mi Band 5 должен поступить в продажу в Китае 18 июня. Браслет с NFC модулем будет стоить $32, а без — $27. У последнего поколения устройства экран стал больше — вместо 0,95 дюйма, как у Mi Band 4, — 1,2 дюйма. Mi Band 5 получил поддержку 11 видов спортивной активности, трекер менструального цикла и возможность удалённого управления камерой смартфона.