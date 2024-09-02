Постковидный синдром вытеснил около 1 миллиона американцев с рынка труда

Постковидный синдром характеризуется такими симптомами, как постоянная усталость, проблемы с памятью, одышка и трудности с концентрацией внимания, и может сильно мешать повседневной деятельности и работе. Это состояние, сохраняющееся в течение как минимум трех месяцев после заражения, включает в себя недомогание, затрудняющее выполнение даже незначительных физических или умственных задач.

Недавнее исследование CDC показало, что около 3,6 миллиона американцев «значительно скорректировали свою деятельность» из-за постковидного синдрома. Несмотря на различные методы лечения, немногие полностью выздоравливают даже спустя два года.

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