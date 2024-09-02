Фитнес и здоровье
Опубликовано 02 сентября 2024, 15:00
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Постковидный синдром вытеснил около 1 миллиона американцев с рынка труда

Им не позавидуешь
По данным The Wall Street Journal, постковидный синдром стал значительным фактором нарушения рынка труда в США: около миллиона американцев покинули рабочие места из-за этого заболевания. Более 5% взрослого населения США страдают от постковидного синдрома, причем преимущественно это касается «людей в самом расцвете сил», пишут СМИ.
Постковидный синдром вытеснил около 1 миллиона американцев с рынка труда
© Ferra

Постковидный синдром характеризуется такими симптомами, как постоянная усталость, проблемы с памятью, одышка и трудности с концентрацией внимания, и может сильно мешать повседневной деятельности и работе. Это состояние, сохраняющееся в течение как минимум трех месяцев после заражения, включает в себя недомогание, затрудняющее выполнение даже незначительных физических или умственных задач.

Недавнее исследование CDC показало, что около 3,6 миллиона американцев «значительно скорректировали свою деятельность» из-за постковидного синдрома. Несмотря на различные методы лечения, немногие полностью выздоравливают даже спустя два года.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:WSJ
Автор:Максим Многословный
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