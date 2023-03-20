Постоянно хочется сладкого? Возможно, у вас деменция

Обычно от лобно-височной деменции страдают люди в возрасте от 40 до 60 лет. При этом выделяют две разновидности такой деменции. Это поведенческий вариант лобно-височной деменции и первично-прогрессирующая афазия.

Ранние симптомы лобно-височной деменции схожи с признаками стресса или депрессии. Особенно сложно поставить диагноз, когда симптомы малозаметны.