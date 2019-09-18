Постоянно включённый экран в новых Apple Watch не повлиял на длительность работы

Итак, согласно большинству обзоров, Watch Series 5 держат заряд примерно столько же, сколько и часы предыдущего поколения. Издание The Verge пишет, что новые часы работают по длительности примерно столько же, сколько старые. То есть их хватает на день использования (около 18 часов).

Автономность при использовании новой функции обеспечивает одна важная особенность. В обычном режиме экран Watch Series 5 имеет кадровую частоту до 60 Гц. В режиме Always On Display она снижается до 1 Гц, что и уменьшает нагрузку на аккумулятор.