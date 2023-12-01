Посттравматический синдром перестроил мозг солдат: новое исследование

В эксперименте у 28 участников с диагнозом ПТСР просканировали мозг во время переживания воспоминаний. Печальные воспоминания играют по правилам гиппокампа, а травматические? Они бросают вызов норме, обращаясь к таинственной задней поясной коре (ЗПК). Что такое ЗПК, спросите вы? Это отдельный зал мозга для дневных мечтаний и самоанализа.

Но вот в чем загвоздка: травматические воспоминания играют не по правилам памяти. Исследователи предполагают, что эти воспоминания - не просто пыльные отголоски, а яркие фрагменты прошлого, «захватывающие» настоящее.

Почему это так важно? Это может изменить подход к лечению посттравматического стрессового расстройства. Реактивация травматических воспоминаний может стать ключом к тому, чтобы превратить их в «обычную печаль».

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