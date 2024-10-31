Фитнес и здоровье
Опубликовано 31 октября 2024, 06:00
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Потеря обоняния оказалась признаком более чем 130 заболеваний

Обнаружило исследование
Недавнее исследование выявило значительную связь между потерей обоняния и широким спектром заболеваний, включая неврологические расстройства, такие как болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона.
Потеря обоняния оказалась признаком более чем 130 заболеваний
© Ferra

Исследование, проведенное учеными из Школы биологических наук Чарли Данлопа и Оксфордского исследовательского центра гуманитарных наук, подчеркивает критическую роль обоняния в общем состоянии здоровья. Работа, опубликованная в Frontiers in Molecular Neuroscience, выявило 139 «медицинских состояний», связанных как с потерей обоняния, так и с повышенным воспалением. Это говорит о том, что потеря обоняния может служить ранним предупреждающим сигналом различных заболеваний.

Кроме того, анализ показывает, что «обонятельное обогащение», или воздействие приятных запахов, может снизить воспаление и улучшить когнитивные функции.

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