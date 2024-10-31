Потеря обоняния оказалась признаком более чем 130 заболеваний

Исследование, проведенное учеными из Школы биологических наук Чарли Данлопа и Оксфордского исследовательского центра гуманитарных наук, подчеркивает критическую роль обоняния в общем состоянии здоровья. Работа, опубликованная в Frontiers in Molecular Neuroscience, выявило 139 «медицинских состояний», связанных как с потерей обоняния, так и с повышенным воспалением. Это говорит о том, что потеря обоняния может служить ранним предупреждающим сигналом различных заболеваний.

Кроме того, анализ показывает, что «обонятельное обогащение», или воздействие приятных запахов, может снизить воспаление и улучшить когнитивные функции.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.